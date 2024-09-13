Основатель Pink Floyd: Запад пытается выставить его и Путина «плохими парнями»

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, выразил свою точку зрения в интервью для РИА Новости, подчеркнув, что западные страны пытаются выставить его и Владимира Путина «плохими парнями» в рамках моральной борьбы за добро и зло.
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