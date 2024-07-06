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Русские разгадали секрет «сложности» ATACMS. Эти выводы не понравились польскому эксперту. Отчего он так разозлился

Русские разгадали секрет «сложности» ATACMS. Эти выводы не понравились польскому эксперту. Отчего он так разозлился

В руки российских военных специалистов попал взрыватель ракеты ATACMS. Они разгадали секрет его «сложности», который связан с дороговизной этого оружия.

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