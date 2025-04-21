WSJ узнала о планах США взять земли вокруг ЗАЭС под свой контроль

В рамках инициативы по урегулированию кризиса на Украине представители США предлагают установить нейтральный статус на территориях вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и передать их под управление Вашингтона.
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