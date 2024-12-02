Музыкант и телеведущий Александр Пушной даст концерт в Новосибирске

Артист анонсировал выступление в родном городе, которое состоится 1 марта 2025 года.Уроженец Новосибирска, популярный телеведущий, шоумен и музыкант Александр Пушной даст концерт в лофт-парке "Подземка" 1 марта 2025 года.
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