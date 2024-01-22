СВР: США приступили к формированию колониальной администрации на Украине

ЮВ

Юрий Во

Для активизации работы США по по формированию пятой колонны в РФ - есть все возможности. Эти возможности формирует нынешняя Власть. Недовольство населения ростом цен на коммуналку и на продукты питания. Откровенное наглое жлобство при "назначении" РОССТАТОМ уровня инфляции, который берется " с потолка" и никак не соответствует тому, что народ видит в квитанциях и в магазинах. И тотальная ложь с экранов ТВ о том "как хорошо в стране советской жить" - показывают явно "подготовленные" объекты, а грязь и разруху скромно убирают. Одним словом, Кремль так хорошо"унавозил" почву для произрастания "пятой колонны", что США не надо особо напрягаться для взращивания указанной колонны...