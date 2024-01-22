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СВР: США приступили к формированию колониальной администрации на Украине

СВР: США приступили к формированию колониальной администрации на Украине

Во всех ключевых государственных ведомствах Украины присутствуют американские советники, таким образом США усиливают вассальную зависимость Киева от Вашингтона.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Для активизации работы США по  по формированию пятой колонны в РФ - есть все возможности. Эти возможности формирует нынешняя Власть. Недовольство населения ростом цен на коммуналку и на продукты питания. Откровенное  наглое жлобство при &quot;назначении&quot; РОССТАТОМ уровня инфляции, который берется &quot; с потолка&quot; и никак не соответствует тому, что народ видит в квитанциях и в магазинах. И тотальная ложь с экранов ТВ о том &quot;как хорошо в стране советской жить&quot; - показывают явно &quot;подготовленные&quot; объекты, а грязь и разруху скромно убирают. Одним словом, Кремль так хорошо&quot;унавозил&quot; почву для произрастания &quot;пятой колонны&quot;, что США не надо особо напрягаться для взращивания указанной колонны...
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