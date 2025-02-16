В Москве сняли необычный кортеж: Aurus ФСО и четыре карта

В телеграм-канале «Новости Москвы» появился двадцатисекундный ролик, который непросто объяснить. На катке ВДНХ запечатлели необычный кортеж: Aurus из парка Федеральной службы охраны сопровождали четыре карта.
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