Руководители ВТБ возглавили рейтинг ТОП-1000 менеджеров России

Согласно результатам рейтинга 2024 года первые места в категории «Коммерческие банки» заняли ряд топ менеджеров ВТБ: Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления – в номинации «Топ-100 финансовых директоров»; Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления – в номинации «Топ-40 директоров по цифровой трансформации»; Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент – в номинации «Топ-50 директоров по информационным технологиям»; Леонид Вакеев, начальник управления по работе с инвесторами – вице-президент – в номинации «Топ-10 директоров по связям с инвесторами»; Илья Веткин, начальник управления закупок – вице-президент – в номинации «Топ-20 директоров по закупкам».