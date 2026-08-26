Моуринью: «Многие выигрывают чемпионат мира, но в вечности остается только один. Это Мбаппе»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью после домашнего матча против «Реала Сосьедад», завершившегося победой хозяев со счетом 4:1, похвалил нападающего сливочных Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик.
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