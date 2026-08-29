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Регионы России

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Главный тренер «Локомотива» о психологическом состоянии команды после неудачного старта сезона

Главный тренер «Локомотива» о психологическом состоянии команды после неудачного старта сезона

«Ребята желают и стараются переломить эту ситуацию и выиграть», – заявил Галактионов. По его словам, любой тренер подтвердит необходимость добавлять в игру команды по ходу сезона, особенно учитывая уход большого количества футболистов.

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