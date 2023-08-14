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Тако Фалл о встрече с Вембаньямой: «Будет очень неловко»

Центровой Тако Фалл рассказал о том, какие эмоции будет испытывать при встрече с первым номером драфта НБА Виктором Вембаньямой.

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