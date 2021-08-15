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"Взвоют от бессилия": 3 знака зодиака звезды кинут в пещеру бед и страданий в эти 3 дня

"Взвоют от бессилия": 3 знака зодиака звезды кинут в пещеру бед и страданий в эти 3 дня

Астрологи назвали знаки зодиака, которых в ближайшие дни накроет лавиной из бед и несчастий. В эти 3 дня для представителей 3 созвездий закроется портал удачи и счастья на некоторое время.

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