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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Оттавы» Улльмарк сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Каролины». У него 4 победы подряд при 97,5% сэйвов на отрезке

31-летний швед отразил 32 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:0) и был признан 1-й звездой.

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