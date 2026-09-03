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В Россию вернули похищенную в Мексике 18-летнюю Романову в тяжёлом состоянии

В Россию вернули похищенную в Мексике 18-летнюю Романову в тяжёлом состоянии

18-летняя Кристина Романова, похищенная в Мексике и изолированная от семьи на три года, наконец вернулась в Россию.

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