Ученые предрекли в 12 раз больше смертей от вирусов к 2050 году

Человечество пожинает плоды слишком активного вмешательства в природу: зоонозные вирусные патогены вызывают большинство эпидемий, поскольку переходят от диких или домашних животных к человеку в результате охоты, вторжения в среду их обитания и интенсивного животноводства.
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