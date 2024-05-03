Новинка на Сириус Автодроме Вишнёвый Корвет мощностью в пятьсот лошадок и разгоном до сотни а 3,8 секунд.
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Новинка на Сириус Автодроме Вишнёвый Корвет мощностью в пятьсот лошадок и разгоном до сотни а 3,8 секунд.