Рыбные консервы подорожают под Новый год. Рост отпускных цен связан с увеличением расходов на сырье. Несмотря на это, в преддверии праздников спрос на рыбные консервы и пресервы только увеличится, считает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев рассказал.