Рыбные консервы подорожают под Новый год. Рост отпускных цен связан с увеличением расходов на сырье. Несмотря на это, в преддверии праздников спрос на рыбные консервы и пресервы только увеличится, считает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев рассказал.
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