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"Ведомости": "Росспиртпром" повысит цены на свою продукцию с 1 января 2025 года

"Ведомости": "Росспиртпром" повысит цены на свою продукцию с 1 января 2025 года

Крупнейший в России производитель этилового спирта — "Росспиртпром" — поднимет отпускные цены на свою продукцию с 1 января 2025 года, написала газета "Ведомости" со ссылкой на содержание письма компании, которое направлено российским производителям водки.

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