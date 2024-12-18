"Ведомости": "Росспиртпром" повысит цены на свою продукцию с 1 января 2025 года

Крупнейший в России производитель этилового спирта — "Росспиртпром" — поднимет отпускные цены на свою продукцию с 1 января 2025 года, написала газета "Ведомости" со ссылкой на содержание письма компании, которое направлено российским производителям водки.
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