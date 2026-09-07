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ТАСС

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Грузовой корабль "Прогресс МС-33" отстыковался от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-33" отстыковался от МКС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-33" отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС) перед отправкой к станции нового космического "грузовика", следует из трансляции Роскосмоса.

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