Грузовой корабль "Прогресс МС-33" отстыковался от МКС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-33" отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС) перед отправкой к станции нового космического "грузовика", следует из трансляции Роскосмоса.
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