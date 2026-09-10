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Плохой сон начинается с утра: что изменить в питании

Завтрак, бокал вина за ужином и поздний перекус влияют на ночной отдых сильнее, чем кажется. Разбираем семь простых правил питания, которые помогают быстрее засыпать и реже просыпаться.

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