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Мода и Шоу-бизнес

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Экс-солистка Serebro выложила фотографию поцелуя с известным комиком

Экс-солистка Serebro выложила фотографию поцелуя с известным комиком

Певица, бывшая солистка группы Serebro Екатерина Кищук выложила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографию с комиком и пародистом Сатиром (настоящее имя — Илья Шабельников).

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