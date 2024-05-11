Минобороны: морпехи ВС РФ готовятся к форсированию Днепра, новости СВО на утро 12 мая

На этом фоне стало известно о том, что группировка ВСУ в Харькове понесла потери. Минобороны: морпехи ВС РФ готовятся к форсированию Днепра Морпехи ВС РФ продолжают активно готовиться и отрабатывать важные тактические маневры.
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