Фейк № один!!! «Мы зашли в тупик». Генерал Теплинский осудил Кремль и подал в отставку? Что об этом известно

Командующий Воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский 2 августа, в Сети появился вброс, что командующий группировкой войск «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский якобы раскритиковал российское правительство и подал в отставку в эфире рязанского телеканала ТКР.
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