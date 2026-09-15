Миронов декрет пособиеләрен түләү күләмен һәм вакытын арттырырга тәкъдим итте

«Гадел Россия» партиясе лидеры, Дума фракциясе башлыгы Сергей Миронов декрет пособиеләрен түләү вакытын өч елга кадәр, шулай ук аларның күләмен төбәк яшәү минимумына кадәр арттырырга тәкъдим итте.
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