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Военное обозрение

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Американский сенатор переложил вину за золотые слитки в своём доме на жену

Американский сенатор переложил вину за золотые слитки в своём доме на жену

Сенатор находится под подозрением о взяточничестве в течение 9 лет! Истинно демократическое правосудие в США, где за меньшие деяния сразу бросают за решётку на годы.

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