Жители Канавинского района обсудили перспективы включения своих домов в программу КРТ

Представители министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, Института развития агломерации и администрации Канавинского района Нижнего Новгорода провели собрание с собственниками и нанимателями квартир по вопросу включения ветхих многоквартирных домов, расположенных в границах ул.