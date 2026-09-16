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Нижегородская правда

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Жители Канавинского района обсудили перспективы включения своих домов в программу КРТ

Жители Канавинского района обсудили перспективы включения своих домов в программу КРТ

Представители министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, Института развития агломерации и администрации Канавинского района Нижнего Новгорода провели собрание с собственниками и нанимателями квартир по вопросу включения ветхих многоквартирных домов, расположенных в границах ул.

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