IV Областной турнир по интеллектуальным играм среди молодежных команд первичных профсоюзных организаций Белорусского професси...

IV Областной турнир по интеллектуальным играм среди молодежных команд первичных профсоюзных организаций Белорусского профессионального союза работников отраслей промышленности ´БЕЛПРОФМАШ´25 февраля 2025 года команда БЗТДиА отправилась в город Могилёв на ОАО ´Зенит´ для участия в IV Областном турнире по интеллектуальным играм среди молодежных коман .