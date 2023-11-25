Мариинский театр покажет оперу-эпопею Сергея Прокофьева «Война и мир»

Мариинский театр трижды покажет на Новой сцене эпическую оперу Сергея Прокофьева «Война и мир». Режиссером-постановщиком выступил Андрей Кончаловский, для которого это первая оперная работа в России, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии