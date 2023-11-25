Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    Какой суд, пойти и забрать, так же забрать ранее наворованноеШвыдкой назвал по...
  • ирина Гущина
    Много чего горбатый развалил, гореть ему вечно в аду!Загубленное дело:...
  • russ KINDE
    Вот так, раз, два и можно лишить гражданства. А в РФ...Литва может лишит...

Мариинский театр покажет оперу-эпопею Сергея Прокофьева «Война и мир»

Мариинский театр покажет оперу-эпопею Сергея Прокофьева «Война и мир»

Мариинский театр трижды покажет на Новой сцене эпическую оперу Сергея Прокофьева «Война и мир».  Режиссером-постановщиком выступил Андрей Кончаловский, для которого это первая оперная работа в России, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх