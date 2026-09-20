В Китае Volvo S90 раздают почти даром: флагманский седан можно увести за 2,8 миллиона рублей!

Представьте: вы приходите в салон Volvo в Китае, а там вам предлагают флагманский S90 по цене, от которой глаза на лоб лезут — в хорошем смысле! Официально машина стоит от 406 900 юаней, но реальность сегодня совсем другая.
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