Происшествия

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В ЯНАО сотрудники Госавтоинспекции Салехарда помогли пожарным в эвакуации людей из горящего дома

В ЯНАО сотрудники Госавтоинспекции Салехарда помогли пожарным в эвакуации людей из горящего дома

2 февраля сотрудники ДПС ОМВД России по г. Салехарду – лейтенант полиции Алексей Лесенков и старший лейтенант полиции Мансур Тудин – во время патрулирования улиц заметили столб густого дыма, который поднимался над жилыми домами.

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