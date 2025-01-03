Татьяна Монтян: Победитель выборов в Румынии обращается в ЕСПЧ, чтобы «защитить демократию». Как интересно

Победитель первого тура президентских выборов в Румынии просит ЕСПЧ защитить демократию. Румынский политик Кэлин Джорджеску, чью победу в первом туре президентских выборов отменили решением Конституционного суда на основании недостоверных сведений, распространённых администрацией действующего президента Клауса Йоханниса, обратился в Европейский суд по правам человека.
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