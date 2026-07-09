Есть бензин: в Рязани и области водители сообщают о сокращении очередей на АЗС

Информация уже вторые сутки появляется в тематических пабликах и чатах. Автолюбители пишут о том, что проблема потеряла остроту: на заправках, которые раньше закрывались, вновь идет работа; на АЗС есть и Аи-95, и Аи-92 - самые популярные виды топлива.
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