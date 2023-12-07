Ян Арт, главный редактор Finversia В декабре – новый рост цен на продукты. Насколько подорожали одежда и обувь.
Что наша жизнь? Икра!
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Ян Арт, главный редактор Finversia В декабре – новый рост цен на продукты. Насколько подорожали одежда и обувь.
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