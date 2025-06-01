ИИ-модель WaveNet на ончейн-данных предсказывает: каким будет курс BTC в ближайший месяц

Используя 399 on-chain-показателей от CryptoQuant, включая данные о цене, объёмах, потоках на биржах, поведении майнеров и сетевую статистику, была обучена глубокая модель WaveNet (через GluonTS/MXNet) на исторических данных с 2012 по 2025 год.
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