Биолог дал советы по выбору новогодней ели и игрушек при наличии дома питомцев

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков 13 декабря рассказал «Известиям», какую новогоднюю ель и игрушки к ней нужно выбрать для дома, в котором живут питомцы.
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