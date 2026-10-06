Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Под Смоленском отменят несколько пригородных поездов

Под Смоленском отменят несколько пригородных поездов

При этом для обеспечения транспортной доступности граждан будет курсировать автобус Стало известно об отмене нескольких пригородных поездов на участке Сещинская – Рославль 1.

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