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Царьград

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После переговоров США предупредили Киев о 48-часовой готовности. Пошла информация об особой ракете

После переговоров США предупредили Киев о 48-часовой готовности. Пошла информация об особой ракете

После очередного раунда переговоров вокруг украинского конфликта информационное пространство вновь заполнили сообщения о возможной эскалации.

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Комментарии
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AB
Andrey B-V
Ну да, ракета из КНДР, а то у ВС РФ своих ракет нет! Что за чушь?
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