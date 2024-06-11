Разработчик прояснил разногласия по поводу “квадратной челюсти” Джоанны из Perfect DarkОтвечая на критику по поводу слишком “квадратной челюсти” Джоанны из Perfect Dark, один из разработчиков поделился фотографией модели, которая послужила вдохновением для персонажа.
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