Феномен долголетия на Руси: в чём был секрет русских крестьян?

Принято считать, что в современном мире средняя продолжительность жизни в два раза выше, чем в прежние века, однако число долгожителей, то есть людей, чей возраст перешагнул 90-летний рубеж, раньше было больше.
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