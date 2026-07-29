Поставки китайской косметики в Россию выросли на 70% в 2026 году

Рост отмечен по всем основным категориям: уходовая косметика, декоративная линейка, средства для волос и аксессуары С января по июнь 2026 года поставки азиатской косметики в Россию выросли на 37%, достигнув 323,7 млн долларов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая и таможенной службы Южной Кореи.