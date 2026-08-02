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RT Russia

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Погибший при взрыве в Москве охранник получит 21-ю премию имени Тиграна Кеосаяна

Погибший при взрыве в Москве охранник получит 21-ю премию имени Тиграна Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что 21-ю премию имени Тиграна Кеосаяна получит посмертно охранник, который погиб при взрыве в Москве 1 августа: мужчина не дал пронести взрывное устройство внутрь помещения, что позволило избежать ещё большего числа жертв и пострадавших.

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