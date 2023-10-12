Опустынивание в Казахстане: сталинские дискуссии и хрущёвский волюнтаризм

Не пора бы вспомнить о советской программе, «заменённой» целиной и кукурузой? Высадка крупных и весьма протяжённых лесополос, призванных предотвращать опустынивание земель и дефицит природных водоисточников, была запланирована на 1953-63 гг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии