БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Опустынивание в Казахстане: сталинские дискуссии и хрущёвский волюнтаризм

Опустынивание в Казахстане: сталинские дискуссии и хрущёвский волюнтаризм

Не пора бы вспомнить о советской программе, «заменённой» целиной и кукурузой? Высадка крупных и весьма протяжённых лесополос, призванных предотвращать опустынивание земель и дефицит природных водоисточников, была запланирована на 1953-63 гг.

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Юрий Кушнарев
кому нужны проблемы казахстана? Пусть сами решают
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