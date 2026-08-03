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В РФ предложили наказывать за торговлю вещами с госсимволикой

В РФ предложили наказывать за торговлю вещами с госсимволикой

Коммерческое использование госсимволики нередко носит неуважительный характер и способно обесценивать их статус Председатель общественного центра "Иван Чай" Элина Жгутова в беседе с "Абзацем" призвала приравнять продажу бытовых предметов с государственной символикой к незаконной торговле.

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