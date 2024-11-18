День 19 ноября в истории

День ракетных войск и артиллерии. Первоначально праздник назывался Днем артиллерии и был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года в ознаменование заслуг артиллеристов в разгроме немецко-фашистский войск под Сталинградом.