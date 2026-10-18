Сергей Лавров и Джаррах Джабир аль-Ахмед ас-Сабах обсудили в Манаме необходимость снижения напряженности в Персидском заливе на фоне эскалации между США, Израилем и Ираном, что привело к росту цен на топливо из-за остановки судоходства через Ормузский пролив.
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