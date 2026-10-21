Снегопад с ледяным дождём привёл к гололёду и резкому ухудшению видимости на дорогах Новосибирска, а Западно-Сибирское УГМС прогнозирует сохранение штормовой погоды с ветром до 25 метров в секунду в течение ближайших суток.