Брату своих детей доверять ни в коем случае не буду. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации нового сезона 2027 телеканала ТНТ на Рижском вокзале сказал победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс.