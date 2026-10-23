Брату своих детей доверять ни в коем случае не буду. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации нового сезона 2027 телеканала ТНТ на Рижском вокзале сказал победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс.
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