Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко раскрыли пол четвертого ребенка

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко раскрыли пол четвертого ребенкаВ конце сентября стало известно, что в семье футболиста Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко ожидается пополнение: звездная семья объявила, что модель беременна в четвертый раз.