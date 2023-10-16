Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко раскрыли пол четвертого ребенка

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко раскрыли пол четвертого ребенкаВ конце сентября стало известно, что в семье футболиста Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко ожидается пополнение: звездная семья объявила, что модель беременна в четвертый раз.
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