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Театр абсурда

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Путин разбудил "Единую Россию" по команде: Почему вспомнили о работающих пенсионерах, раскрыл Миронов

Путин разбудил "Единую Россию" по команде: Почему вспомнили о работающих пенсионерах, раскрыл Миронов

Kremlin Pool/Globallookpress Владимир Путин разбудил "Единую Россию" по команде. Почему вдруг вспомнили о работающих пенсионерах, раскрыл Сергей Миронов.

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