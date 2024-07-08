🇷🇺«Солнцепек» сжигает дотла укрепрайоны противника🔥 Экипажи тяжелых огнеметных систем продолжают оказывать поддержку мотострелковым и танковым подразделениям «Восточной» группировки войск.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺«Солнцепек» сжигает дотла укрепрайоны противника🔥 Экипажи тяжелых огнеметных систем продолжают оказывать поддержку мотострелковым и танковым подразделениям «Восточной» группировки войск.
Свежие комментарии