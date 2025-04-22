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Владимирская область: новые детали после детонации боеприпасов в Киржаче

Владимирская область: новые детали после детонации боеприпасов в Киржаче

В Киржачском районе Владимирской области организован волонтёрский штаб для помощи пострадавшим из-за детонации боеприпасов в воинской части.

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